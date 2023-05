Lühiajalisel majutusel on 111 ukraina sõjapõgenikku

Sotsiaalkindlustusamet on alates eelmise aasta märtsist pakkunud lühiajalist majutust enam kui 24 500 põgenikule, kellest enamus on nüüdseks liikunud iseseisvale elule. Tipphetkel, möödunud aasta 29. märtsil majutas riik 6552 sõja jalust põgenenud inimest. Lühiajalist majutust vajavate põgenike arv on tublisti vähenenud ning on väikseim alates sõja puhkemisest – 111 inimest. Enim peatub inimesi laeval Isabelle, mis on majutuskohana kasutuses 8. juunini.