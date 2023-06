VÄLJASUREV ÄRI? Hüppeline hinnatõus viib kaubaveo rööbastelt tagasi maanteedele

Kuusakoski üks tegevusvaldkondi on vanametalli vastuvõtt ja ümbertöötlemine. Vanametalli on Kuusakoski Eestis kogunud ja transportinud just raudteel nüüdseks 30 aastat. Juhatuse esimees Urmo Viisitamm läkitas aga kliima- ja majandusministrile kirja, et Operaili – Eesti riikliku raudtee-ettevõte – suur hinnatõus töötab vastu riigi enda seatud transpordi- ja keskkonnapoliitika eesmärkidele. Nimelt, transpordi ja liikuvuse arengukava 2021–2035 näeb ette suunata kaubavedusid maanteedelt keskkonnahoidlikematele alternatiividele nagu raud- ja mereteed.