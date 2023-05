KURITEOKAHTLUS! Parvel Pruunsild: kapo otsis läbi kogu minu elamise, sealhulgas laste magamistoad ja kasvuhoone

„Olen Parvel Pruunsild. Kirjutan selle kirja oma naise arvutist, sest minu arvuti võeti minult eile hommikul ära. Olles hoolikas lehelugeja, pidi see ju ometi olema mulle selge, et on ainult aja küsimus, kui ka minu riidenagisse üritatakse mingi kasukas riputada,“ kirjutas Pruunsild.