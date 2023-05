Politsei uurib koolis kirvega vehkimist

Kose piirkonnapolitseiniku Gitte Leesi sõnul sai politsei kolmapäeva hommikul veidi pärast kella kaheksat teate, et Kose koolis on poiss teist poissi kirvega haavanud. Esialgse info kohaselt tekkis poistel koolis omavahel arusaamatus, mispeale võttis üks neist kotist välja kirve, mille ta oli kodust kaasa võtnud, ning haavas sellega teist poissi. „Kooliarst vaatas kannatanu üle, õnneks ei olnud tema vigastus tõsine. Politsei, sotsiaaltöötaja, direktor ja lapsevanemad vestlesid poistega ning tegelevad üheskoos probleemi lahendamisega,“ rääkis Lees. „Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.“