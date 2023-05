Laimuprotsess: treener jätkab õpilasega kohtuvaidlust

Miia rääkis 2020 suvel koolijuhile, kuidas kaks aastat varem oli treener ühise autosõidu käigus talle füüsiliselt lähenenud – pani käe põlvele ja hoolimata toona 16aastase neiu palvetest lõpetada, hakkas kätt ülespoole liigutama, on Õhtuleht varem kirjutanud. Treener on oma tegu eitanud ja kohtu kaudu nõudnud, et Miia peab enda sõnad ümber lükkama ning tasuma mainekahju eest 3000 eurot. Tartu maakohtu läinud aasta otsuse kohaselt mingit laimu ei olnud, vahendas toona noorsportlast toetanud Eesti inimõiguste keskus. Kohus leidis, et koolijuhile ahistamisjuhtumist teada andmise puhul ei rakendu nn laimuparagrahvid. Seaduse peamine eesmärk on kaitsta isikut tema au ja hea nime kahjustavate andmete ja hinnangute kolmandatele kõrvalistele isikutele avaldamise eest. Õpilane, õpetaja või treener ei ole kohtu hinnangul selles juhtumis aga kõrvalised kolmandad isikud, vaid ühe organisatsiooni liikmed. Viigipuu on maakohtu otsusele esitanud apellatsioonkaebuse. Asja arutab Tartu ringkonnakohus.