LIIGA MAGUS ELU: miks topivad tootjad kõikjale nii palju suhkrut?

Sageli nähtub toiduetiketilt, et suhkur on sees ka iseenesest mittemagusatel toodetel, näiteks leivas. Leiburi tegevjuht Ott Neeme sõnab, et neile on oluline pakkuda tarbijatele tervislikke, ehtsaid ja puhtaid maitseid ning täisväärtuslikku toitu. Tehnoloogiliselt soodustab normaalne suhkru hulk taignas pärmseente tegevust. „Toote koorik on sel juhul ilus, pruun ja krõbe ning tooted püsivad kauem värsked. Leiva-saia valmistamisel kasutatakse peamiselt linnastest saadavat maltoosisiirupit ja rafinaatsiirupit,“ sõnab Neeme.