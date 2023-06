LIIGA ODAV | Keskkonnateadlane Siret Talve: ka vanemaid inimesi paneks raha prügi sortima. Ma ei usu, et nad hakkaksid prügi viima metsa alla

„2006. aastal, kui käisime perega Mehhikos puhkamas, oli rannas neli või viis prügikasti erinevatele jäätmeliikidele. Vaatasin, et ohoo, meie siin Euroopas oma arust nii tubli ja tore riik, aga sellega pole me hakkama saanud. Meil on see asi põhimõtteliselt hiljaks jäänud,“ mõtiskleb keskkonnateadlane Siret Talve prügimajanduse kehva plaanimise üle.