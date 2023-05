JUHTKIRI | Alampalga hirmutav tõus

Alampalga tõstmine oli viimatistel riigikogu valimistel üks sotsiaaldemokraatide põhilisi valimisloosungeid ja juba kostabki meedias nende rahulolevaid hääli: ära tegime! Tõesti-tõesti, valitsuskoalitsioonis nad ju on, aga olid need ikka nemad, et kogu selle au endale peaksid saama? Ei maksa unustada, et juba 2002. aastast alates lepivad alampalga kokku tööandjad ja töövõtjad omavahel Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu isikus. Poliitikud, olgu või valitsuses, siinkohal asja ei puutu ja läbirääkimiste laua taga vähemalt ametlikult ei istu. Aga see selleks.