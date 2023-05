SÕJAKOKKUVÕTE | Droonid Moskvas

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak kommenteeris, et Kiiev polnud asjaga küll otseselt seotud, ent nautis vaatemängu Moskva kohal vihisevatest droonidest ning aimas, et selliseid asju hakkab juhtuma. Moskva süüdistab Ukrainat terrorismis ning väidab, et kasutusel oli vähemalt kaheksa drooni, mis küll kõik peatati, ent ometi said mõned hooned ikkagi kahjustada, näiteks pildilolev maja. Algul rääkis Vene meedia aga enam kui 30 droonist. Rünnak olevat toimunud Moskva jõukamate rajoonide kohal. Juhtunu detailide kohal on endiselt paks sõjaudu.