Kuidas Kurm päästab Vaherit ja Heldnat? Harukordne sisevaade julgeolekuasutuste personaliotsustesse

Et Heldna roteerumine oli julgeolekuasutustes põhjalikult läbi räägitud, kinnitab endine välisluureameti juht Mikk Marran, kelle neli kolleegi koos Heldnaga keskkriminaalpolitsei tunnistajakaitse üksusse vormistati ja kohe samal päeval välisluuresse tagasi roteeriti.

„Oluline on see, et me ei mõelnud välja mingeid skeeme, et seda roteerumist kuidagi varjata või maskeerida. Arutasime ja jõudsime järeldusele, et nii võib teha ja sellepärast vormistasimegi asju täpselt nii, nagu see toimus,“ ütleb Marran.