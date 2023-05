ROPPUS VÕI KUNST? Lapsevanema soov muutus linnavõimu käsuks: kas keskmist sõrme kujutav skulptuur tuleb tõesti eemaldada?

Jutt käib skulptor ja kunstnik Elo Liivi teosest „Up_Yours“. Ökoloogiline viipekeel.“ Teos koosneb neljast rohelisest kännust, mis markeerivad puude mahavõtmist ja looduse hääbumist, ning ühest rohelisest näpust. Kunstnik on ise põhjendanud, et teos viitab probleemile, et maailmas on liiga palju rumalaid inimesi.