Riigikohus: kiiremate ja võimsamate elektriliikuritega sõitmiseks peab olema juhtimisõigus

Kohtusse jõudnud vaidlus sai alguse sellest, et üks mees juhtis mullu 2. oktoobril Tallinnas elektri jõul liikuvat ja väliselt tõukeratast meenutavat sõidukit Ultron, mille valmistajakiirus on 95 km/h ja mootori võimsus 6 kilovatti. Sõiduki kiirus oli sel ajal ligikaudu 40–50 km/h. Juhil polnud mootorsõiduki juhtimisõigust ja tema sõiduk polnud ka registreeritud, mistõttu määras politsei talle 500 eurot trahvi.

Riigikohtu kriminaalkolleegium tühistas maakohtu otsuse ja jõustas politsei määratud karistuse. Kolleegium selgitas, et Ultron on mootorsõiduk, mille juhtimiseks on tarvis juhtimisõigust.

Seaduse järgi on mootorsõidukid kõik mootori jõul liikuvad seadmed, mille valmistajakiirus ületab 6 km/h ja mis on ette nähtud teel liikumiseks või mida on selleks tegelikult kasutatud. Erandina ei kuulu mootorsõidukite alla vaid piiratud liikumisvõimega inimestele mõeldud mootoriga sõidukid, jalgrattad, pisimopeedid, kergliikurid, robotliikurid, maastikusõidukid ja trammid. Seejuures ei saa kergliikuriks pidada sõidukit, mille valmistajakiirus on üle 25 km/h või mille mootor on võimsam kui üks kilovatt – võimusepiirang ei kehti ainult tasakaaluliikuritele.