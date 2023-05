KAS NII SAAB RALLIT SÕITA? Rally Estonia parkimisplatsil parkisid sajad autod, aga nüüd elab seal rukkirääk

„Avastasin alles sel talvel maa-ameti kaarti uurides, et minu maa on nüüd rukkiräägu kaitseala,“ räägib anonüümsust palunud mees. „Mitte keegi ei rääkinud sellest mulle kui maa omanikule,“ räägib ta. „Sisuliselt nad varastasid minult ju maa ära! Maa väärtus on hetkel ümmargune null, keegi ei taha seda. Otepää looduspargis on minul ainsana mõõdetud kaitse alla selline võimas maatükk ja minul vist ongi ainsana Otepää looduspargis rukkirääk kaitse all. Ei saa olla, et see lind on ainult minu maa piirides! Lasen niita oma maad ja hoolitsen selle eest, aga karistuseks on piirangud.“