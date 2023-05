JUHTKIRI | Vihjed nähtamatutele n-ö omainimeste käendussüsteemidele peaksid jääma aastakümnete taha

Taavi Veskimäe majaehituse juhtum Kääriku külje all on kurb ja nörritav oma elementidega, mis on ajast aega kordunud – looduspargi kaitsenõuded on tavainimestele nii karmid, et vaat et midagi ei anna ehitada. Siis aga tulevad õiges kohas suhteid omavad rikkad ja vägevad ning saavad otsekui lenneldes kõik õigused rajada maja nagu vaja.