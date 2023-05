OOTAMATU ETTEPANEK: Eesti pikimast sillast võiks alles jääda kolmandik

Sõpruse sild avati 1981. aasta detsembris, kuid juba 15 aastat tagasi hakati lokku lööma, et tankivõimekusega Preimani purre laguneb. Praeguseks on ühe sillaplokkide liitekoha ette sõiduteele paigaldatud lamav politseinik ning kiirust on piiratud 30 km/h peale. Seda sillal, mida ööpäevas läbib 18 000 autot.