SÕJAKOKKUVÕTE | Prigožini tühjad pihud

Mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutab, et Jevgeni Prigožin (pildil paremal) viitab Venemaa operatsiooni võimalikule hilinemisele Bahmutis. Sealkandis viibivad Ukraina sõdurid olevat näinud, et Wagneri väed lahkusid linnast ning wagnerlaste endised positsioonid võtsid üle Vene tavasõjaväelased. Mõttekoda lisas veel, et Prigožin näib taas kaudselt õõnestavat Vladimir Putini autoriteeti ja režiimi. Prigožini kriitika võib olla ajendatud asjaolust, et president ei ole talle Bahmuti eest lubatud tasu andnud. Ta näib arvavat, et tema mehi saboteeriti meelega, et nad ei saaks 9. maiks kogu linna vallutada ning seega ei pidanud Kreml talle tehtud lubadusi täitma.