Kahjuks on tark mees arvutis [ehk tehisintellekt] ChatGPT teisel arvamusel ja teatas resoluutselt: “Teatritegemine parlamendi istungitel on ebatavaline ja ebasoovitav tegevus. Parlamendi istungid on tõsised poliitilised kohtumised, kus arutatakse olulisi küsimusi ja võetakse vastu seadusi. Need istungid on mõeldud seadusandliku töö tegemiseks ja poliitilise arutelu pidamiseks.“