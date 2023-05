TAAVI VESKIMÄGI UNISTUSTE KUPPEL | Otepää looduspargi krundile ei tohtinud kümme aastat ehitada, aga siis läks kõik ludinal. Pettunud kohalik: „Mina olen alamklass, aga Tallinna asjapulgad saavad kõik, mida soovivad!“

Otepää loodusparki millegi ehitamine on reeglina kohutav peavalu, aga Eleringi juhil Taavi Veskimäel läks sujuvalt – tunamullu veebruaris nõustus keskkonnaamet Kääriku spordibaasi külje all asuvale krundile 208-ruutmeetrise elamu projekteerimisega. 2021. aasta septembris sai Veskimäest krundi omanik, ta ostis selle üsna mitmel põhjusel skandaalseks nimetatava Aivo Pärnaga seotud firmalt. Mullu oktoobris andis keskkonnaamet vallale nõusoleku ehitusloa väljastamiseks ja novembris oli see Veskimäel käes. Praeguseks on kinnistule suunduv tee valmis ja ka elektrikaabel paika tõmmatud. Ehitajate soojakud on kohal ja töö juba käib.

Tekib küsimus, kuidas ikkagi muutub krunt, millele ehitamine on ametnike poolt pikka aega välistatud, järsku selliseks, kuhu võib ehitada? Praegune kaitse-eeskiri võeti vastu 2016. aastal, looduspargi piirangud ehitamisele pole ju vahepealsetel aastatel oluliselt muutunud.

Õhtulehe andmetel maksis Veskimägi viiehektarilise kinnistu eest veerand miljon eurot.