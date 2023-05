Erdogan võitis Türgi presidendivalimised

Valimisnõukogu esimees Ahmet Yener teatas ametlikult valimistulemused, teatades, et Erdoğan valiti uueks presidendiks 52,14% häältega. „Kuigi kõik tulemused pole veel süsteemi sisestatud, ei need enam ei muutu,“ ütles ta.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan kuulutas juba siis, kui ta oli saanud 52% häältest, et on presidendivalimiste võitja. Erdogan alustas oma kõnet rahvale laulmisega. Kampaaniabussi katusel peetud kõnes tänas ta oma valijaid ja ütles, et nad on andnud talle kohustuse juhtida Türgit veel viis aastat ning et ainus võitja on Türgi riik.