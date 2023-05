Erdogan kuulutas end Türgi presidendivalimiste võitjaks

Türgi president Recep Tayyip Erdogan kuulutas, et on presidendivalimiste võitja. Erdogan alustas oma kõnet rahvale laulmisega. Kampaaniabussi katusel peetud kõnes tänas ta oma valijaid ja ütles, et nad on andnud talle kohustuse juhtida Türgit veel viis aastat. Häälte lugemine alles käib, kuid ametlike tulemuste põhjal on ta saanud umbes 52% häältest