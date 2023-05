„Kui minuga kunagi midagi juhtub, siis põhiline kahtlusalune on Tim.“ Telesaates oma abielu kahetsemise üle nalja visanud meest süüdistatakse abikaasa mõrvas

Kolm aastat tagasi šokeeris ameeriklane Timothy Bliefnick telesaate stuudiopublikut, kui viskas nalja, et tema pulmapäeva suurim viga oli altari ees lausutud „jah“-sõna. Nüüd on mees kohtu all süüdistatuna oma abikaasa ja laste ema mõrvas.