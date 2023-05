METSIK LOOM: kass terroriseerib Florida linna elanikke

Teated jooksu pääsenud ohtlikest loomadest on Floridas üsna sagedased. Kui loomaaiast plehku pannud lõvist või mürkmaost tulenev oht on ilmselge, siis viimasel ajal Florida Luraville'i linna elanikke hirmu all hoidnud tegelane, keda kirjeldatakse kui „metsikut elajat“, on esmapilgul üllatav: tegemist on kassiga! Loomake on aga suutnud juba kaht inimest vigastada.