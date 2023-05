JAANUS RIIMETS | Oma tihti madalate tunnete väljaelamiseks otsitakse põhjendusi kaugemast või lähemast minevikust ja erinevatest ideoloogiatest

28. mail ees seisev Nelipüha, mil aeg kaseoksad tuppa tuua, on Eestis nii riiklik kui ka kiriklik püha. On inimesi, kes nimetavad seda suvistepühaks, kuid nimi polegi siin nii määrav. Meenutagem hoopis selle püha algust: Nelipühal (nagu ka Paasapühal ja Lehtmajade pühal) pidid kõik juudid kogunema Jeruusalemma - ka väga kaugetest maadest, kuhu juudid olid elama sattunud ajaloo keerdkäikude tõttu. Paljud neist said tol määraval Nelipühapäeval osa kristlikust sõnumist ja viisid selle omale maale, kui koju läksid. Nii tekkisid kogudused üle ilmamaa.