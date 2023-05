Paljassaare surmaavarii sündmuskohalt põgenenud mees andis end politseile üles

Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Martin Teder ütles, et õnnetusest andis teada juhuslik mööduja, kes nägi, et sõiduauto Ford Galaxy on sõitnud teelt välja vastu elektriposti. „Õnnetuse hetkel oli masinas kokku neli inimest, neist kaks jooksid peale avariid sündmuskohalt minema. Masinas kaasreisijana viibinud 41aastane naine sai õnnetuses sedavõrd raskelt viga, et hukkus sündmuskohal. Avariipaika jäänud mees viga ei saanud.“