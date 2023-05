FOTOD | Tallinnas Paljassaare teel juhtunud liiklusõnnetuses hukkus naine. Reisiseltskond oli raskes joobes, politsei otsib sündmuskohalt põgenenud meest

Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Martin Teder ütles, et õnnetusest andis teada juhuslik mööduja, kes nägi, et sõiduauto Ford Galaxy on sõitnud teelt välja vastu elektriposti. „Õnnetuse hetkel oli masinas kokku neli inimest, neist kaks jooksid peale avariid sündmuskohalt minema. Masinas kaasreisijana viibinud 41aastane naine sai õnnetuses sedavõrd raskelt viga, et hukkus sündmuskohal. Avariipaika jäänud mees viga ei saanud.“

„Õnnetus juhtus vahetult enne raudteeülesõitu sirgel teelõigul, nähtavus sel lõigul on hea. Lubatud suurim kiirus 50 km/h, kuid avariipaigal avanenud vaatepilt annab alust kahtlustada, et õnnetusse sattunud masin liikus lubatust oluliselt suurema kiirusega. Seda kahtlust kinnitab ka tõsiasi, et masin niitis teelt välja sõites maha kaks elektriposti ning ka sõiduki enda kahjustused on suured, õnnetuse järel rebenes küljest üks uks.

Õnnetuse järel tuvastas politsei, et avariipaigale jäänud mees oli raskes joobes. Raskes joobes oli ka üks avariipaigalt põgenenud ning politseinike poolt eemalt tabatud mees. Teine põgenenud mees on veel tabamata, kuid tema isik on politseile teada ning erinevate aadresside ning kohtade kontrollimine tema leidmiseks jätkub. Samas soovitame avariipaigalt lahkunud mehel endal ise võtta ühendust politseiga.“

Raske liiklusõnnetuse kõik täpsemad asjaolud selgitatakse kriminaalmenetluses, niisamuti see, kes õnnetuse hetkel meestest auto roolis oli.

Menetlustoimingud sündmuskohal on lõppenud, tee puhastatud, oht purunenud elektripostidest kõrvaldatud ning liiklejad saavad taas mõlemal suunal sõiduteed tavapäraselt läbida.