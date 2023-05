GALERII | Kiirabi aitas poissmeest tantsuga

Kiirabis töötav Egle selgitas, et täna on nad Raekoja platsil, et tutvustada oma tööd, kuid ka õpetada, millal kutsuda kiirabi, millal pöörduda hoopis perearsti poole. Lisaks õpetasid nad soovijatele, kuidas peatada verejooksu, kuidas elustada ning isegi seda, mida teha sünnituse korral.