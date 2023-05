Ohvrile kümneid noahoope jaganud ja surma põhjustanud mees vaidlustas vangistuse Riigikohtus

Heigot süüdistatakse mullu oktoobris Viljandis korterelamus toime pandud tapmises, milles kaotas elu Väino. Süüdistuse järgi lõi Heigo Väinot kümneid kordi noaga: torke- ja lõikehaavad Väino kehal põhjustasid suure verekaotuse, mis tõi kaasa tema surma, on varem kirjutanud Elu24. Juhtunu järel helistas Heigo häirekeskusele, öeldes, et lõi palju kordi noaga ühte tuttavat tüüpi.

Tartu maakohus mõistis Heigo süüdi ja karistas teda kümne aastase vangistusega, otsust ei muutnud ka Tartu ringkonnakohus. Nüüd on Heigo kaitsja , vandeadvokaat Kalju Kutsar vaidlustanud ringkonnakohtu otsuse Riigikohtus. „Kaebuse sisuks on see, et isiku arvates tuleks tema tegu kvalifitseerida provotseeritud tapmisena ja sellest tulenevalt ka karistust vähendada,“ selgitas kaitsja. Alternatiivselt taotleb Heigo karistuse vähendamist.