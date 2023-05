Kohus: Tallinna kiirabi vaktsineerimata töötajate vallandamine on tühine

Tallinna ringkonnakohus suurendas 10 kiirabi töötaja hüvitisi, märkides, et Tallinna Kiirabi on keskmist töötasu arvestanud valesti ning korrigeeris ka menetluskulude proportsiooni – nii tuleb hüvitada Tallinna Kiirabil 14 töötaja menetluskulud 75% ulatuses, selgitas vandeadvokaat Jaanika Reilik-Bakhoff Õhtulehele. Kohtuotsus ei ole jõustunud, Tallinna Kiirabil on õigus esitada 30 päeva jooksul kassatsioon Riigikohtule