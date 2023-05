OTSEBLOGI | Ukraina kaitseluure: venelased valmistavad lähitundidel ette massilist provokatsiooni ja Zaporižžja tuumajaama õnnetuse imiteerimist

Briti kaitseministeerium kirjutab, et Venemaa pidevate rünnakute tõttu tsiviilpiirkondadele on oma kodudest lahkuma sunnitud üle 11 miljoni ukrainlase.

Viimase 20 aasta jooksul on Venemaa regulaarsete relvajõudude hulgast välja kasvanud mitmed poolsõjaväelised rühmitused, edastas Briti kaitseministeerium reedeses luureinfos. See „paramilitariseerimine” on aga järsult kiirenenud pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse ja on eriti märkimisväärne Krimmi poolsaarel.