„MIKS ON SEDA VAJA TEHA?“ Kõik Elva lasteaiad pannakse ühtekokku

Veel viimaseid päevi on Elvas kolm lasteaeda – vallavolikogu otsustas need liita üheks suureks asutuseks, mis jääb tegutsema neljas eri kohas. Neist suurim, millega liidetakse ülejäänud kaks, kannab nime Õnneseen, seal on kahes majas kokku 11 rühma. Lasteaias Murumuna käib koos kaheksa rühma jagu lapsi ning sihtasutuse Elva Laste- ja Perekeskus peetavas Järve lasteaias on neli rühma.