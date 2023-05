VANA KOOLIPAPA: Linnalähedase keskkooli kestmine on kangelastegu iseenesest

Võrust seitsme kilomeetri kaugusel asuva Parksepa keskkooli ajaloopäeval said õpilased nii keskaegset jumestustust näole kanda, viikingiriideid uurida, kui ka sepakunsti õppida. Õhtuleht käis väikese maakeskkooli ajaloopäeval ka kuus aastat tagasi, kui kooliperel olid pingelised ajad. Kolmkümmend aastat Parksepa keskkooli direktorina töötanud Kesselmann nendib, et just 2017ndal aastal rippus kõige tõsisemalt üleval keskkooli põhikooliks raiumise kirves.