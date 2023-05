SEISUKOHT | Kobarkäkk Eesti 200 kommunikatsioonis

Vaata ja imesta, tahaks Johanna-Maria Lehtme ja erakonna Eesti 200 ümber toimuvat jälgides ohata. Ikka see ei lõpe! Kuid juba paistab, et Eesti 200 tähelend on jäämas sama lühikeseks nagu Elon Muski superraketil Starship, mis kolm minutit pärast starti plahvatas ja alla kukkus. Mainekahju on sündinud.