GEORG MALVIUS | Vägi, mis uhub minema maailma mustuse ja räpa ning jätab endast maha uuenemise ja muundumise tunde

Vihm on sademete tüüp, mille puhul veepiisad sajavad pilvedest maapinnale. Vihm on tähtis osa Maa veetsüklist, mis aitab reguleerida planeedi temperatuuri ning säilitada tema ökosüsteemide tasakaalu. Kuid inimesed on vihma vaadelnud ja mõista püüdnud tuhandeid aastaid. Ammused tsivilisatsioonid, nagu babüloonlased, kreeklased ja roomlased, mõistsid vihma tähtsust põllumajandusele ja veevarudele ning töötasid välja meetodid sademete mõõtmiseks ja ennustamiseks. Asteekide vihmajumal on Tlāloc, hinduismi põhijumalus on Indra, maiade vihmajumal on Chac ning Vana-Kreeka jumal, keda tihti vihmaga seostatakse, on Zeus. Usuti, et need jumalad suudavad ilma juhtida ja põllukultuuridele vihma tuua.