SÕJAKOKKUVÕTE | Polikliiniku pommitamine

Inimõigusorganisatsiooni CrimeaSOS teatel on 38 Krimmist pärit poliitilise vangi tervislik seisund väga kriitiline, vahendab Kyiv Independent. Põhjusteks ebainimlikud olud, milles vange hoitakse, ja vangistuses kergesti levivad haigused, samuti mitme vangi kroonilised tervisehädad. Suur osa neist, kelle tervise pärast organisatsioon südant valutab, on vanemad kui 50aastased. Kokku olevat Ukraina inimõiguste voliniku Dmõtro Lubinetsi andmeil okupeeritud Krimmis umbes 180 poliitilist vangi, kellest enamik – 116 – on krimmitatari rahvusest.