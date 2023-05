Kertu (37) | Kui vahetasin antidepressandid CBD õli vastu, tundsin end taas inimesena!

Kohe, kui CBD õli pudel kohale jõudis, otsustasin antidepressante enam mitte võtta. Ma ei tea, kas see oligi tänu õlitilkadele, kuid ootamatult käis antidepressantide ravikuuri lõpetamine väga valutult ja mingeid võõrutusnähtusid ei esinenudki. Nüüd, kus olen antidepressandid vahetanud täielikult õli vastu, tunnen ma end taas inimesena! Ja mitte selle halli varjuna, kes ma olin enne antidepressantide sööma hakkamist, vaid ma saan olla jälle mina - see, kes ma olin enne vaimse tervise kokku kukkumist. Raskeid hetki on muidugi siiani, aga turgutuseks on mul pudelike alati lähedal ja see toimib!

Foto : Zen Native

Täielik muutumine

Nüüdseks olen kaks kuud olnud puhtalt kanepiõli tilkade peal ja minus on täielik muutus toimunud. Ma ärkan hommikul suurte mõtetega, olen koguaeg tegevuses, käin koertega jalutuskäikudel ja naudin kõike, mida teen. Mul on ära kadunud see endasse tõmbumine ja tahtmatus midagi teha. Kui varem olin pigem kinnine inimene, siis nüüd tahan kõigiga suhelda, ma suudan kõigile naeratada ja elu on ilus! Minu jaoks on väga positiivne üllatus ka see, et ma ei hakka enam igal pool nutma nagu varem. Kui varem keegi küsis „kuidas läheb“, siis tahtsin ma sellises olukorras nuttu lahistades põgeneda, kuid nüüd suudan vabalt ja avatult rääkida. Lisaks pole mul aastatega tekkinud ebakindlusest enam midagi järel. Ma tunnen end oma kehas hästi ja ilusana ning seda peab tundma iga naine!

Soovin, et oleks CBD õlist teadnud enne, kui antidepressante kasutama hakkasin!

Miks soovitaksin CBD õli ka teistele?

Tegelikult võiks CBD õli pudelike olla alati kaasas kõigil, kellel tuleb silmitsi seista keeruliste olukordadega või kes soovivad ka pingelisel hetkel tunda end iseendana. Tilku ei pea üldse tingimata koguaeg võtma, piisab ka sellest, kui kasutad kanepiõli ainult momendil, kui tunned end kehvasti, et saada natukenegi koormat maha. Kindlasti soovitan aga õli proovida absoluutselt kõigil, kellele määratakse antidepressandid. Selle antidepressantide tabletipurgikese saab küll lihtsa vaevaga välja osta, kuid nii on veelgi lihtsam saata end isegi hullemasse plindrisse, kust välja roomata on raske. Soovin, et oleksin CBD õlist teadnud enne, kui antidepressante kasutama hakkasin, kuid ma olen äärmiselt tänulik oma sõbrannale, et ta nii reipalt mulle CBD õli alternatiivina soovitas.