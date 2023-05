Mõrtsukale mõisteti 13 aastat vangistust. Kaitsja: võtame aega otsuse seedimiseks

„13 aastat vangistust,“ paneb kohtunik mitu kuud väldanud ematapja protsessile punkti. Aleksandr laseb tema kohta käivat otsust kuuldes pea rinnale norgu. „Kohus leidis, et tegemist oli julmal viisil tapmisega. Kohus leidis, et prokuratuuri küsitud (prokurör küsis 16 aastat – K. V.) karistus on pisut range, arvestades puhtsüdamlikku kahetsust,“ loeb kohtunik edasi.