MAIRE AUNASTE: see olukord on hull, nagu mängusõltuvus – kui kord alustad, siis lõpetada enam ei suuda!

Ühel päeval helistas mulle reporter kommerts-TV kanalist. Noor naine. Ütles, et kuna teab, et ma korraldavat nädalavahetusel Paides kirbuturgu, siis ta tahaks sellel teemal minuga intervjuu teha. Kuna nädalavahetusel tal aega ei olevat – see tähendab, ise kohale tulla ei saa – siis, kas võiks intervjuu varem ära teha? Küsisin, et millest me räägiksime? „Räägiksime sellest, miks taolised LAADAD üldse toimuvad,“ ütles tütarlaps ning kui ma intervjuust keeldusin, oli ta kõrvkuuldavalt imestunud. Inimesele pakutakse mitmeminutilist kuulsust ja tema keeldub!