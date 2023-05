KUUMEM KUI VIIMASEL 40 AASTAL! Mis toimub Läänemere temperatuuriga?

Välismeedia uudiste aluseks on USA riikliku ookeani- ja atmosfääriameti (NOAA) mõõtmisandmed. Need põhinevad peamiselt satelliitide, kuid ka laevade ja poide vaatlustel. NOAA andmestik katab kogu maakera: 0,25 kraadi kaupa on kõik ookeanid ja mered jagatud ruutudeks ning iga ruudu ja iga päeva kohta on avaandmetena alates 1981. aasta septembrist teada merealade pinnatemperatuur. Veerand kraadi tähendab ekvaatori kohal ruutu küljepikkusega umbes 28 kilomeetrit, Eesti aladel on see ristkülik mõõtmetega umbes 28×15 kilomeetrit.