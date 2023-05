TÄISMAHUS | Annika Laats: armastuse õppetunnid. Käes on aeg meeleparanduseks

Armastus kui ülim väärtus

Ent ka armastuse ülemlaul pärineb Pauluse sulest. Ning armastus, millest ta kirjutab, ei käitu näotult. Armastus on paindlik ja loominguline. See tegutseb üle seatud normide, teeb palju enam, kui keegi sellelt nõuda võiks. Armastus on võimeline tunnistama oma vigu, astuma vajadusel ka mitu sammu tagasi ning tegema teisele ruumi.

Mu meelest on aeg selleks küps. Käes on aeg meeleparanduseks. On tagumine aeg tunnistada aastasadu LGBT+ inimestele tehtud maotut ülekohut. On aeg pöörduda ning teha seda head, mida me täna teha saame. Ning kes veel võiks meeleparanduses teenäitajaks olla, kui mitte Kristuse kirik. Kristlastena oleks me ammu pidanud nende eest välja astuma. Teeks seda siis nüüd. Või kui meie usk on selleks liiga nõder, siis võiks vähemalt eest ära astuda ning lasta meelt parandada ja halba heastada teistel.

Jeesus küsib abivajajatelt sageli: ,,Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?’’ Ma ei oleks veel tosinkond aastat tagasi osanud mõtelda, et LGBT-inimesed võiksid tahta ligipääsu tsiviilabielule. Asjaolul, et mina seda mõelda ei osanud, ei ole aga mingit tähtsust. Ma ei olnud neilt seda ka küsinud. Nüüd tean sedagi, et paljud neist on olnud pisarateni kurvad ja löödud, nähes sümpaatsete muusikute või kunstnikkude allkirju, antud selleks, et nad ei saaks elada abielu seadusliku kaitse all.

Aga milleks on neil vaja abielu?

Need, kes homoseksuaalseid inimesi pelgavad, on esile toonud, et gei-kogukonna inimestel on rohkem juhusuhteid ning nad on seksuaalselt lõdvemate standarditega. Kas pole mitte loogiline, et püsiv sisemine ja väline ebakindlus mõjuvad suhetele murendavalt, laastavad vaimset tervist ning suurendavad riskikäitumist? Seda enam võiks me toetada nende soovi elada armastavas, üksteist toetavas püsisuhtes, mille nimeks on abielu. Tegelikult on lausa imeteldav, et ajal, kui ülekaalukas hulk heteroseksuaale peavad oma suhte registreerimist ehk abiellu astumist ebavajalikuks, ootavad paljud LGBT inimesed võimalust kinnitada oma pühendumust just sellisel traditsioonilisel moel. Miks on vaja neile selles kaikad kodaraisse loopida? Kes sellest võidab?

Vastaliste põhiline argument näib olevat abielu mõiste hägustumine ja kaotsiminek. Hea küll, ma saan aru, kui sellest kõnelevad tõsimeeli etnoloogid või folkloristid, kes on ju omamoodi muinsuskaitsjad. Kristlaste puhul tekitab see argument hämmingut.