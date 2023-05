ANNIKA LAATS | Süsteemi püsimise ning traditsioonide eest ei seisnud mitte Jeesus, vaid need teised – kes pidasid turvalisemaks Ta risti lüüa

Jeesus küsib abivajajatelt sageli: ,,Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?’’ Ma ei oleks veel tosinkond aastat tagasi osanud mõtelda, et LGBT-inimesed võiksid tahta ligipääsu tsiviilabielule. Asjaolul, et mina seda mõelda ei osanud, ei ole aga mingit tähtsust. Ma ei olnud neilt seda ka küsinud. Nüüd tean sedagi, et paljud neist on olnud pisarateni kurvad ja löödud, nähes sümpaatsete muusikute või kunstnikkude allkirju, antud selleks, et nad ei saaks elada abielu seadusliku kaitse all.