NÄDALA TIPUD | Facebooki hiigeltrahv, riigiraadio keeleuuendajad ja tegelikkusest irdunud Tammsaare

Bahmuti võitlusdraamad on nüüd ajalooks saanud. Mart Juur ja Andrus Kivirähk on asunud Eesti meediakeelt uuendama, Michelini restoranigiidis äramärkimisel on ka oma varjupool ja uuest ajaloouuringust on selgunud, et Andrese ja Pearu sarnaseid sarikohtuskäijaid polnud päriselus tegelikult olemas.