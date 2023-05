VIDEO | Coop Lotoga auto võitnud Erika: „Mõtlesin, et kui see nüüd petukõne ei ole, on see nagu kirss emadepäeva tordil.”

„Küll sellega harjub,“ lohutab abikaasa. „Niipidi on ikka kergem, et enne sõidad manuaaliga ja siis lähed automaatkastile üle.“ Esimest sõitu uue autoga Erika siiski teha ei tihka ja laseb poja rooli. „Esimene sõit läheb Põltsamaa ringi peale. See on nagu pulmapäev, peab rongkäik olema,“ naerab naine. „Teeme ühe autiiru. Sellist asja ei juhtu ju iga päev!“

Coopis on nii ägedad müüjad – tulen siia just nende pärast!

Poes käibki Erika tavaliselt kesklinna Coop Konsumis, aga ka Kingu tänaval Coop Ehituskeskuses.„Tegelikult meeldib mulle väga Jõgeva Coop. Kui Jõgeval käime, siis ma ei tule kunagi niimoodi koju, et me poleks Jõgeva Pae Konsumist läbi käinud.“ Erika on rahul ka Coopi kaubavalikuga. „Miks minna Tallinna või Tartu, kui saame kõik ostud Põltsamaal tehtud?“

Coopis meeldivad Erikale aga kõige rohkem müüjad. „See teenindamine! Siin on nii ägedad müüjad – ütlen neile ikka, et just teie pärast tulen siia! Nad on nii abivalmis, ostad turbakoti, ütlevad: kuule, me viime sulle autosse.“ Erika märgib, et paljud müüjad võiksid Coopi omadelt õppida. „Kui Coopi tuled, siis tunned, et nad tahavad siin töötada. Aga mõnda teise poodi lähed, siis on tunne, et nad peavad seal töötama ja teenindama.“