SÕJAKOKKUVÕTE | Kahe Venemaal vangistatud ajakirjaniku sarnased lood

Putini-vastaste Vene rühmituste võitlejad, kes väidavad, et sooritasid esmaspäeval piiriülese rünnaku Venemaal Belgorodi piirkonnas, teatasid, et nende operatsioon jätkub. Kreml väidab, et üksused said tagasi löödud ja on Ukraina poolele naasnud. Ühismeedias viskavad ukrainlased juba nalja, et luuakse nn Belgorodi rahvavabariik – viide „rahvavabariikidele“, mille Kreml pärast 2014. aasta sündmusi kokku klopsis.