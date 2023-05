Kelle poolel on vabadusse pääsenud Valgevene dissident?

23. mai 2021. Ateenast lendab Vilniuse poole Ryanairi lennuk, kui pardameeskond saab Minskist hoiatuse: teil on pomm pardal, kohe tuleb maanduda. Üldjuhul oleks sellisel juhul ette nähtud maandumine näiteks Leedus või Poolas, ent Minski lennujuhid väidavad, et oht on tohutu kõrge. Tegelikult ei ole aga mingit pommi. Pardal on hoopis 171 reisijat, kellest Valgevene võime huvitab kaks: ajakirjanik Raman Pratasevitš ja tema venelannast kaaslane Sofia Sapega.