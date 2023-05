ELU NAGU ÕUDUSFILMIS! Segased tiivulised ründavad isegi kassi: „Mis ma teha saan – kutsun päästeameti?!“

Hullunud kraaksujatega võitleval naisel on ka teooria, miks need just tema maja sihikule võtsid: „Kolm nädalat tagasi kõndisin sõbrannaga ja maja ees tee peal oli surnud lind.“

Vares? „Ma täpselt ei tea, aga oli hallikasmust. Suur. Kindlasti polnud tuvi. Ma arvan, et nad maksavad nüüd oma sõbra surma eest kätte.“