Lea Danilson-Järg kandideerib Isamaa esimeheks

Danilson-Järgi sõnul tuleb värskendada ka erakonna juhtimist. „Erakonna toetuse kasvu eelduseks on kindlasti ka tõhusam juhtimine. Tuleb tagada, et igaüks teab, mis on tema roll ja perspektiiv erakonnas. Vaja on suuremat kaasamist, suhtlemist liikmetega ning eestseisuse rolli tugevdamist. Isamaal on palju nimekaid tegijaid, aga kui tahame, et erakond oleks jätkusuutlik, on vaja noorenduskuuri. Selleks tuleb luua atraktiivne õhkkond ja pakkuda uutele tulijatele võimalusi. Ei tohi jääda mugavustsooni,“ rääkis Danilson-Järg ning lisas: „Isamaa vajab uueks tõusuks rohkem energiat ja elurõõmu ning just seda ma soovingi erakonna juhtimisse tuua.“