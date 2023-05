BRAAVO! Eesti restorani tunnustati esmakordselt kahe Michelini tärniga!

EASi ja KredExi ühendasutus sõlmis lepingu Micheliniga 2022. aasta veebruaris. See riiklik leping oli eelduseks Eesti esimeste Michelini tunnustusega restoranide väljakuulutamisele mullu mais. Aasta eest pääses Eestist Michelini giidi kokku 31 restorani. Neist kaks – NOA Chef’s Hall ja 180° – pälvisid Michelini tärni. Juba korduvalt giidi pääsemise fakt ise on restoranide jaoks omaette kvaliteedimärk. 25. mail avaldatud pressiteate kohaselt on restoran 180° saanud juurde veel teisegi tärni. NOA Chef's Hall säilitas ühe tärni, mille saavutas möödunud aastal.