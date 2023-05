VIDEO | Kaja Kallas: aus oleks, kui EKRE liikmed ütleksid, et nemad eksisid, mitte mina

Kallas rõhutas, et Eesti püüab alati arvestada ukrainlaste soovidega ja seni ei ole nad kordagi maininud, et vajavad abi oma sõjaväeealiste meeste tagasi saatmisega või palunud neid Eestil mitte riiki lubada. Politsei- ja piirivalveamet teeb piiril väga põhjalikku tööd, iga inimese tausta kontrollitakse korralikult. „Kui siia on saabunud mehed Ukrainast, siis eeldame, et Ukraina on andnud neile loa riigist lahkuda ja meie ei peaks seda omalt poolt eraldi takistama. Kui Ukraina teatab meile, et see on probleem, siis loomulikult hakkame sellega tegelema,“ lubas Kallas.

Kallas tunnistas, et tal on väga valus ja kurb lugeda seda lugu, mis rullub lahti MTÜ Slava Ukrainiga seoses.

„Ma kuidagi ei õigusta seda, mis ajakirjanduse andmeil on aset leidnud Eesti annetuste kasutamisel. Aga lõplikult ei saa kedagi süüdi mõista enne, kui selleks on süüdimõistev kohtuotsus,“ rõhutas Kallas. „Väga kahju on näha, et eestlaste usk Ukraina toetamisse või annetamisse on saanud hoobi. Eesti riik ja Eesti inimesed on olnud ühed suurimad Ukraina abistajad. Oleme seda teinud sellepärast, et Ukraina tõesti võitleb ka meie eest. Selles osas ei ole midagi muutunud. Vastupidi, me näeme ja kuuleme Venemaa meediakanalite kaudu üha agressiivsemalt esitatavaid sõnumeid selle kohta, et Eesti pole tegelikult riik, vaid Venemaa provints ja meie oleme Venemaale suureks ohuks, mis tuleb likvideerida. Tahan kasutada võimalust ja paluda Eesti inimestel mitte kaotada usku Ukraina aitamisse ja Ukrainasse, et Ukraina suudab selle sõja võita. Loodan ka seda, et Eestis ei ole poliitilisi jõude, kes sellest kõigest erakondlikku kasu läheksid püüdma. Ma muidugi annan aru, et see võibolla on naiivne, olles olnud riigikogu ees kolm päeva...“ rääkis Kallas.

Kallas nentis, et need erakonnad, kes on algusest peale olnud Ukraina toetamise vastu, on skandaali näol saanud endale suurepärase malaka, millega vehkida.

Välisminister Margus Tsahkna. Foto : Kuvatõmmis ValitsuseUudised Youtube'i kanali otsevideost

Välisminister Margus Tsahkna rääkis, et täna oli välispoliitiliselt kõige tähtsam arutelu seoses NATO tippkohtumisega, mis toimub 11. ja 12. juulil Vilniuses.

„Panime paika meie seisukohad seal. Kõige tähtsam on toetada Ukrainat, et NATO väga selgelt ütleb välja, et jätkame Ukraina toetamist. Tähtis on lähtuda Ukraina enda tegudest ja sõnadest, mis puudutab oodatud vastupealetungi. Seal on Ukraina partnerite soov, et mitte tõsta ootused väga-väga kõrgele, vaid see on tegevus, mida nad niikuinii teevad. Peame neid toetama nii vastupealetungil kui pärast seda,“ ütles Tsahkna.