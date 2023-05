AASTA MICHELINI EESTIS | Teistkordselt märgitud Lahepere Villa perenaine Helen Vihtol: Michelini hind on pisku kasu kõrval, mille saame kogu riigi jaoks

Kui möödunud aasta aprillis EAS teate välja lasi ja Michelini uudis toidusektori inimestele teatavaks tuli, siis valdavalt oli emotsiooniks ääretult suur tänutunne ja rõõm. Aastatepikkune töö oli vilja kandnud ning lõpuks ometi kallis (ja mitte rahaliselt) leping käes ning Eesti toidukultuur maailma kaardil. Jah, tegu on ilmselt ka rahaliselt kalli lepinguga, aga see panus on pisku selle kõrval, mida giidis osalemine Eestile annab.