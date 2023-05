PÕHIKOOL LÄBI, KODUNT MINEMA! Pooltes omavalitsustes laiutab totaalne gümnaasiumikohtade põud

„Uhh, see oli meeletu kergendus!“ meenutab ema tunnet, kui kuulis, et laps pääseb kodukandi gümnaasiumisse. Õhtulehe analüüs näitab, et keskkool võib noortele jääda kättesaamatuks mitte tiheda konkurenti ja karmide katsete, vaid lihtsalt gümnaasiumikohtade puuduse tõttu.